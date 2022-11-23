"هنية" يستقبل في الدوحة الوفد الرياضي الفلسطيني ويشيد بفعالياتهم.

الدوحة / مؤمن الكحلوت:

استقبل القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، الوفد الفلسطيني من إعلاميين ومتطوعين مشاركين في مونديال قطر مشيدا بدورهم وأدائهم وتمثيلهم لفلسطين.

و أثنى هنية على الجهود التي يقوم بها الفريق الفلسطيني من إعلاميين ومتطوعين وقال "بإنهم يعكسون صورة شعبنا الناصعة في أدائهم وأعمالهم".

وأكد خلال اللقاء أن قطر استطاعت أن تكسب تنظيم المونديال، وأن تفرض أسلوبها القيمي والأخلاقي على مجرياته والنابعة من ديننا الإسلامي وموروثنا العربي.

وأضاف هنية، أن دولة قطر استطاعت مواجهة التحديات الجغرافية والبيئية التي مرّت بها خلال السنوات الماضية، من العمل في تجهيز الملاعب والبنية التحتية.

وأعرب هنية، في الوقت ذاته عن تقديره لاهتمام الجمهور العربي بفلسطين وقضيتها والقدس درة التاج خلال فعاليات كأس العالم، مشيداً بمشاهد الهتافات والأهازيج والأعلام الفلسطينية التي ظهرت في كبرى الميادين والملاعب القطرية.

وأعرب هنية عن سعادته بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، مؤكدا أن الأخضر السعودي استحق الانتصار أداء ونتيجة بفضل الروح القتالية للاعبيه".

وأضاف: "جميع اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد، ولم يدّخروا جهدا داخل الملعب، مبديا إعجابه بطريقة إجادتهم لمصيدة التسلل التي أحبطت الأرجنتين".

وشدّد على أن السعودية أغلقت المساحات أمام لاعبي الأرجنتين خاصة على النجم الأسطورة ليونيل ميسي، مبينا أن هذا الانتصار سيسجل في تاريخ العرب بالمونديال.

وأشاد هنية بالمستوى الذي قدّمه منتخب تونس أمام الدنمارك (0-0)، متمنيا أن يحالفه التوفيق بالتأهل للدور الثاني من كأس العالم.

من جهتهم شكر الحضور القائد هنية، على حفاوة الاستقبال، وإصدار تعليماته لتوفير سبل الراحة لهم، كما تم توجيه الشكر لنجله عبد السلام الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي عمل على تسهيل وصول البعثة للدوحة.

المصدر / فلسطين أون لاين