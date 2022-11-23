تعرّف إلى النادي السعودي الذي يفاوض رونالدو بعد فسخ عقده مع يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الوجهة المحتملة لكريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، في كأس العالم قطر 2022 خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد الإعلان عن فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن النجم السابق للشياطين الحمر تلقى عرضًا سعوديًا مغريًا، يقضي بموجبه 6 أشهر في صفوف نيوكاسل الإنجليزي بعد المونديال، ومن ثم ينتقل إلى نادي النصر السعودي في الصيف المقبل.

وأكد المصدر ذاته أن العرض الذي تلقاه "صاروخ ماديرا" من النصر لا يمكن رفضه؛ إذ سيحصل على راتب بقيمة 100 مليون يورو في الموسم الواحد لكي يرتدي اللون الأصفر.

وفي حالة حصول رونالدو على هذا الراتب من "العالمي"، فسيكون اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، وهو لقب طالما كان النجم البرتغالي يتطلع إليه في مسيرته الكروية.

ويحلم النجم البرتغالي بقيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم، حيث تخوض بلاده كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.

المصدر / وكالات