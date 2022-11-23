اليابان تقلب تأخرها إلى انتصار كبير.. هدفان مقابل هدف لألمانيا

حقّق المنتخب الياباني انتصاراً قوياً على ألمانيا، بعدما أحرزت هدفين في شباك الألمان مقابل هدف للأخير.

وشهد الشوط الثاني تسجيل فريق اليابان هدفين، بعدما أنهى منتخب ألمانيا شوط مباراته الأول ضد منتخب اليابان، متقدما بهدف نظيف، جاء بأقدام اللاعب إيلكاي جوندوجان من علامة الجزاء، في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

وشهد الشوط الأول سيطرة ألمانية على مجريات المباراة، ظهرت من خلال فرص عديدة لمنتخب الماكينات أمام مرمى الخصم، لكنها لم تترجم لأهداف.

كما عادت تقنية التسلل نصف الآلية التي تطبق بكأس العالم لأول مرة، لتفرض نفسها من جديد، حيث تم إلغاء احتساب هدف لكل فريق بداعي التسلل.

تفاصيل المباراة

المنتخب الألماني، سقط مهزومًا أمام نظيره الياباني 1-2، الأربعاء، في أولى مباريات الفريقين، في المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وعلى استاد خليفة، بدأ منتخب "المانشافت" مشواره بطريقة غير مثالية، في مجموعة تضمه مع منتخبات كبيرة، على رأسهم إسبانيا، وكذلك كوستاريكا، لينجح اليابانيون في تحقيق 3 نقاط مهمة وضعتهم في الصدارة مؤقتا، قبل مواجهة إسبانيا وكوستاريكا مساء الأربعاء، وليواصل "المانشافات" مستواه غير المقنع الذي ظهر به في المواجهات التحضيرية للمونديال.

ورغم المستوى الجيد الذي قدمه اليابانيون في اللقاء، لكن عامل الخبرة في المناسبات الكبرى، صنع الفارق لمصلحة بطل العالم 4 مرات في الشوط الأول، وهو الذي يملك في جعبته نجوم متألقة، كتوماس مولر وسيرج غنابري وكاي هافيرتز، ومواهب شابة على مستوى عال، يتقدم جمال موسيالا.

وبعد بعض الفرص الضائعة، وهدف ياباني ملغى بداعي التسلل، تمكن إلكاي غوندوغان، نجم منتخب ألمانيا ونادي مانشستر سيتي، من افتتاح التسجيل لمنتخب بلاده من ضربة جزاء، عند الدقيقة الـ33.

وفي الجولة الثانية، تحسن أداء الكمبيوتر الياباني نسبيا، ونجح في صنع بعض الفرص، لكن غوندوغان كان قريبا من مضاعفة النتيجة عبر تسديدة من متقنة، ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تغادر أرضية الملعب.

وبعدها بدقائق، نجح مانويل نوير، في إنقاذ مرماه من هدف محقق، عبر رأسية تاكوم أسانو، لكنه كان عاجزا أما تسديدة البديل ريتسو دوان، الذي نجح في تعديل النتيجة، قبل أن يجرب أسانو حظه من جديد، ويتمكن هذه المرة من تسجيل ثاني أهداف منتخب بلاده، ولتتواصل مفاجأت المنتخبات الآسيوية في مونديال 2022، بعد انتصار السعودية التاريخي على الأرجنتين بالنتيجة ذاتها.









المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات