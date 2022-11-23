موقف فكاهي وسؤال مرح لأمير قطر حول كأس العالم

في موقف فكاهي جديد لأمير قطر تميم بن حمد، لاقى إعجاب الجماهير العربية عقب ظهوره مع وزير الرياضة السعودي صباح اليوم.
وقال أمير قطر للوزير السعودي مبتسماً: كيف النومة أمس؟
تميم بن حمد لوزير الرياضة :— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 23, 2022
كيف النومة امس ؟🤣❤️ pic.twitter.com/lwFNKJJ6aK
🎥♥️| سموّ الأمير @TamimBinHamad مُمازحًا وزير الرياضة السعودي: كيف النومة أمس؟ 😂#Qatar2022 | #WorldCup | #Qatar#السعودية_والأرجنتين | #كأس_العالم#السعودية | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/lD5I4eQB3x— نديب قطر (@NadeebQa) November 23, 2022
المصدر / فلسطين أون لاين