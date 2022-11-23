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بالفيديو موقف فكاهي وسؤال مرح لأمير قطر حول كأس العالم

23 نوفمبر 2022 . الساعة 16:12 بتوقيت القدس
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الأمير القطري تميم بن حمد

في موقف فكاهي جديد لأمير قطر تميم بن حمد، لاقى إعجاب الجماهير العربية عقب ظهوره مع وزير الرياضة السعودي صباح اليوم.

وقال أمير قطر للوزير السعودي مبتسماً: كيف النومة أمس؟

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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