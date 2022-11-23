موقف فكاهي وسؤال مرح لأمير قطر حول كأس العالم

في موقف فكاهي جديد لأمير قطر تميم بن حمد، لاقى إعجاب الجماهير العربية عقب ظهوره مع وزير الرياضة السعودي صباح اليوم.

وقال أمير قطر للوزير السعودي مبتسماً: كيف النومة أمس؟

تميم بن حمد لوزير الرياضة :



كيف النومة امس ؟🤣❤️ pic.twitter.com/lwFNKJJ6aK — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 23, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين