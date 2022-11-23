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تعليق وليد الركراكي على تعادل المغرب مع كرواتيا

23 نوفمبر 2022 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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تعليق وليد الركراكي على تعادل المغرب مع كرواتيا

أعرب المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن أسفه لعدم انتصار "أسود الأطلس" على كرواتيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وحسم التعادل السلبي من دون أهداف (0-0) مباراة المغرب وكرواتيا، التي أقيمت اليوم الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة؛ التي تضم أيضًا منتخبي كندا وبلجيكا.

وقال الركراكي، في تصريحات عقب نهاية المباراة عبر شبكة "beIN" الرياضية القطرية: "نحن ما زلنا في المنافسة، لكن من المؤسف أن الفرص القليلة التي أتيحت لنا لم نستغلها، لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية في الوسط أيضًا".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #المغرب #كأس العالم #منتخب المغرب #كرواتيا

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