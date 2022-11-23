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صدّق أو لا تصدّق.. منتخب أستراليا لعب بـ12 لاعباً أمام فرنسا

23 نوفمبر 2022 . الساعة 15:39 بتوقيت القدس
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صدق أو لا تصدق.. منتخب أستراليا لعب بـ12 لاعباً أمام فرنسا

رصدت صحيفة "سبورت" الإسبانية خطأ تحكيميا وقعت فيه الرواندية سليمة موكانسانغا التي كانت تتولى مهمة الحكم الرابع في لقاء فرنسا وأستراليا الذي انتهى بفوز الديوك بأربعة أهداف لهدف في كأس العالم قطر 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب تسجيل فرنسا الهدف الرابع قرر غراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا إجراء تبديلين دفعة واحدة في الشوط الثاني عند الدقيقة .rpF4L3EU.jpg

وقرر أرنولد الدفع بالثنائي غارنغ غول وأوير مابيل بدلا من ريلي ماغري وكريغ غودوين ولكن المفاجأة أن لاعبًا واحدًا فقط خرج من أرض الملعب وبقي الآخر.

وجرى استئناف اللعب وبعد لحظات اكتشف طاقم التحكيم أن أستراليا تلعب بـ12 لاعبا ليبدأ مراجعة ما حدث سريعا وظهر غودوين داخل الملعب، ليطلب منه الحكم المغادرة على الفور.

وكان الجنوب أفريقي فيكتور غوميز حكم الساحة في لقاء فرنسا وأستراليا، ولم تتضح الصورة بشأن هوية من اكتشف الخطأ الذي وقع فيه الطاقم بالسماح ببقاء لاعب إضافي مع أستراليا رغم أن الكانغرو لم يستفد منه سوى لحظات قليلة ثم جرى تدارك الأمر.

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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