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بث مباشر
مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022
23 نوفمبر 2022 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
بث مباشر مبارات ألمانيا واليابان في كأس العالم
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المصدر / فلسطين أون لاين
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