فلسطين أون لاين

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مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022

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بث مباشر مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022

23 نوفمبر 2022 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
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بث مباشر مبارات ألمانيا واليابان في كأس العالم

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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