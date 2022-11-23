فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من شروق إلى الأسير إبراهيم يوسف عطية: كنت وما تزال بطلي وقدوتي

مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022

"العمل الحكومي" بغزة تعقد اجتماعها الأسبوعي.. وهذا أبرز ما قررته

أسود الأطلس يتعادل سلبيًا مع كرواتيا في مونديال قطر 2022

استقالة جديدة في الدوري الغزي

"حماس" تُؤكّد حقّ شعبنا بمقاومة الاحتلال وتُحمّله المسؤولية عن تداعيات جرائمه

"المرور": 5 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

عرين الأسود للاحتلال: أما آن لكم أن تفهموا الدرس

التحذيرات من انهيار السلطة.. "الشاباك" لا ينفك عن "عقدته التاريخية"

جماهير غفيرة من نابلس تُشيّع الشهيد الفتى أحمد شحادة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

استقالة جديدة في الدوري الغزي

23 نوفمبر 2022 . الساعة 14:20 بتوقيت القدس
...
استقالة جديدة في الدوري الغزي
غزة/ وائل الحلبي:

شهدت الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الأولى استقالة جديد لأحد المدربين.

وأعلن الكابتن محمد صيدم المدير الفني لفريق أهلي النصيرات استقالته من تدريب الفريق، بناء على الاتفاق بينه وبين إدارة النادي.

وأكد صيدم أن استقالته غير مرتبطة بخسارة الفريق في مباراته أمام خدمات البريج، والتي جمعتهما أمس في افتتاح الجولة الحادية عشر والأخيرة من مرحلة الذهاب بالدرجة الأولى، وانتهت بفوز البريج بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكان صيدم أوضح في تصريحات سابقة ل:"فلسطين أون لاين" أنه سيكمل مرحلة الذهاب من البطولة مع فريقه على أن يتم اجراء عملية تقييم مع الإدارة واتخاذ القرار النهائي سواء بمواصلة المشوار مع أهلي النصيرات أو الرحيل بشكل نهائي.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#دوري غزة #استقالة جديدة في الدوري الغزي #استقالة جديدة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة