استقالة جديدة في الدوري الغزي

غزة/ وائل الحلبي:

شهدت الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الأولى استقالة جديد لأحد المدربين.

وأعلن الكابتن محمد صيدم المدير الفني لفريق أهلي النصيرات استقالته من تدريب الفريق، بناء على الاتفاق بينه وبين إدارة النادي.

وأكد صيدم أن استقالته غير مرتبطة بخسارة الفريق في مباراته أمام خدمات البريج، والتي جمعتهما أمس في افتتاح الجولة الحادية عشر والأخيرة من مرحلة الذهاب بالدرجة الأولى، وانتهت بفوز البريج بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكان صيدم أوضح في تصريحات سابقة ل:"فلسطين أون لاين" أنه سيكمل مرحلة الذهاب من البطولة مع فريقه على أن يتم اجراء عملية تقييم مع الإدارة واتخاذ القرار النهائي سواء بمواصلة المشوار مع أهلي النصيرات أو الرحيل بشكل نهائي.

المصدر / فلسطين أون لاين