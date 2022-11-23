فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من شروق إلى الأسير إبراهيم يوسف عطية: كنت وما تزال بطلي وقدوتي

مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022

"العمل الحكومي" بغزة تعقد اجتماعها الأسبوعي.. وهذا أبرز ما قررته

أسود الأطلس يتعادل سلبيًا مع كرواتيا في مونديال قطر 2022

استقالة جديدة في الدوري الغزي

"حماس" تُؤكّد حقّ شعبنا بمقاومة الاحتلال وتُحمّله المسؤولية عن تداعيات جرائمه

"المرور": 5 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

عرين الأسود للاحتلال: أما آن لكم أن تفهموا الدرس

التحذيرات من انهيار السلطة.. "الشاباك" لا ينفك عن "عقدته التاريخية"

جماهير غفيرة من نابلس تُشيّع الشهيد الفتى أحمد شحادة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"حماس" تُؤكّد حقّ شعبنا بمقاومة الاحتلال وتُحمّله المسؤولية عن تداعيات جرائمه

23 نوفمبر 2022 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
...

أكدت حركة حماس، على حقّ شعبنا في مقاومة الاحتلال، محملةً المحتل كامل المسؤولية عن تداعيات جرائم جيشه وإرهاب مستوطنيه ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأضافت الحركة في بيان صحفي: "لقد تمادى الاحتلال في ارتكاب جرائمه وتصعيد عدوانه على شعبنا ومقدساته، وآخرها قتل الفتى أحمد شحادة في مدينة نابلس فجر اليوم، ومواصلة القتل بدم بارد للمدنيين العُزّل".

وأشارت إلى ارتقاء (148) شهيدًا منذ مطلع هذا العام برصاص الاحتلال الغادر في الضفة الغربية، إضافة لآلاف الجرحى والبيوت المهدمة.

وقالت حماس، إنّ محاولات الاحتلال التحريض عليها وعلى علاقاتها مع دول المنطقة، من خلال تحميل المسؤولية لأطر حركية خارج فلسطين ما هي إلا محاولة للتغطية على عجزه في مواجهة ثورة شعبنا المجيدة.

ووجّهت حماس التحية لشبابنا الثائر في كلّ أرضنا الفلسطينية المحتلة، في وجه الاحتلال وعدوانه وغطرسته.

وعاهدت الشهداء والجرحى والأسرى بالوفاء لهم، والصمود والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن آخر شبر من أرضنا المباركة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاحتلال #حركة حماس #مقاومة شعبنا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة