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لجان المقاومة: عملية القدس تأتي في ظل توغل العدو ومستوطنيه

حمادة: شعبنا سيد المفاجئات ومن راهن على أن المقاومة ستتوقف "واهم"

23 نوفمبر 2022 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
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المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن مدينة القدس، محمد حمادة

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن شعبنا الفلسطيني، "سيد المفاجئات"، في كل مرة ومن راهن على أن المقاومة ستتوقف فهو "واهم".

وأكد حمادة لقناة الأقصى، أن المقاومة في الضفة الغربية أثبتت فشل الاحتلال في كي الوعي الفلسطيني.

وشدد على أن هناك إصرار لدى الشباب الفلسطيني الثائر مفادها كسر هيبة الاحتلال الصهيوني.

وأكد على أن الضفة الغربية المحتلة تشهد واقع متجدد في إطار التصدي لعدوان الاحتلال والرد عليه.

من جهتها قالت لجان المقاومة الشعبية، إن عملية القدس البطولية تأتي في ظل توغل العدو ومستوطنيه واستباحة دماء أبناء شعبنا وعدوانه المستمر والمتصاعد على أرضنا وتدنيسه المتواصل للمسجد الأقصى المبارك.

وقتل مستوطن وأصيب 22 آخرون صباح اليوم الأحد، في تفجيرين متزامنين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أنّ الانفجار الأول كان عبوة ناسفة وُضعت في حقيبة قرب محطة الحافلات المركزية بالقدس المحتلة.

ونوهت مصادر إعلامية إلى أن العبوات فجرت بالقدس عن بعد بواسطة هواتف نقالة واحتوت على الكثير من الشظايا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة الفلسطينية #محمد حمادة #حمادة #الناطق عن مدينة القدس

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