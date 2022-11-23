المتطرف بن غفير يدعو للعودة لسياسة الاغتيالات وتشديد الخناق على الأسرى

دعا زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، للعودة إلى سياسة الاغتيالات وتشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين بعد هجومَي القدس.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل شخص وإصابة 22 في انفجارين وقعا صباح الأربعاء في موقعين مختلفين بالقدس المحتلة، وأشارت إلى أنّ 3 من المصابين في "حالة خطيرة".

وقال بن غفير، المرشح لتولي حقيبة "الأمن الداخلي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي القادمة، للصحفيين في موقع الانفجار بعد تلقّي إيجاز من الشرطة: "عليهم أن يدفعوا ثمنًا باهظًا للغاية".

وأضاف: "هذا يعني العودة إلى الاغتيالات المستهدفة ووقف التسهيلات في السجون وفرض القيود على المعتقلين في السجون ووقف المدفوعات للسلطة الفلسطينية التي تدعم العنف ومن يقتل اليهود".

المصدر / وكالات