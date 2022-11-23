فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التحذيرات من انهيار السلطة.. "الشاباك" لا ينفك عن "عقدته التاريخية"

جماهير غفيرة من نابلس تشييع الشهيد الفتى أحمد شحادة

مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم

المتطرف بن غفير يدعو للعودة لسياسة الاغتيالات وتشديد الخناق على الأسرى

21 عامًا على استشهاد أيقونة المقاومة محمود أبو الهنود

"المرور": 5 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال يهدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل

حمادة: شعبنا سيد المفاجئات ومن راهن على أن المقاومة ستتوقف "واهم"

أسيرة من مخيم قلنديا تدخل عامها الثامن في سجون الاحتلال

قتيل و22 إصابة بانفجارين متزامنين بالقدس المحتلة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو جماهير غفيرة من نابلس تشييع الشهيد الفتى أحمد شحادة

23 نوفمبر 2022 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
...
جانب من تشييع جثمان الشهيد الفتى أحمد شحادة

شيعت جماهير غفيرة من محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الفتى أحمد أمجد شحادة (16 عاماً)، والذي ارتقى الليلة الماضية متأثراً بإصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية لنابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين.

وتوجه المشيعون بجثمان الشهيد شحادة من المستشفى إلى عائلته لإلقاء نظرة الوداع، وسط تكبيرات وهتافات مؤيدة للمقاومة ومتعهدة بالسير على درب الشهداء.

وشارك مقاومون فلسطينيون من مجموعات "عرين الأسود"، في مراسم تشييع جثمان الشهيد شحادة.

وارتقى شحادة الليلة الماضية متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في القلب، إلى جانب إصابة 10 شبان بالرصاص الحي، و22 شاباً بالرصاص المغلف بالمطاط، و3 شبان بالشظايا، و75 بالغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين قبر يوسف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، تخللها إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.

وطالت اعتداءات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما اقتحم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال قبر يوسف شرق المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#جماهير تشيع شهيد #جماهير نابلس #الشهيد أحمد شحادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة