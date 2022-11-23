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الاحتلال يهدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل

23 نوفمبر 2022 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم مدرسة في جنوب الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدرسة إصفي الأساسية المختلطة، بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأوضحت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة مدرسة إصفي الأساسية المختلطة، في خربة إصفي الفوقا، وهي إحدى مدارس التحدي والصمود وتخدم عشرات التلاميذ من قرى وخرب مسافر يطا أهمها: مغاير العبيد، وطوبا، وإصفي الفوقا، وإصفي التحتا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، نظمت أمس، زيارة دعم وإسناد للمدرسة المذكورة، بمشاركة وفد من الوزارة وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والدبلوماسية والحقوقية والمؤسسات الرسمية والإعلامية وفعاليات يطا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #هدم مدرسة #الاحتلال الإسرائيلي

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