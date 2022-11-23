فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التحذيرات من انهيار السلطة.. "الشاباك" لا ينفك عن "عقدته التاريخية"

جماهير غفيرة من نابلس تشييع الشهيد الفتى أحمد شحادة

مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم

المتطرف بن غفير يدعو للعودة لسياسة الاغتيالات وتشديد الخناق على الأسرى

21 عامًا على استشهاد أيقونة المقاومة محمود أبو الهنود

"المرور": 5 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال يهدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل

حمادة: شعبنا سيد المفاجئات ومن راهن على أن المقاومة ستتوقف "واهم"

أسيرة من مخيم قلنديا تدخل عامها الثامن في سجون الاحتلال

قتيل و22 إصابة بانفجارين متزامنين بالقدس المحتلة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم

23 نوفمبر 2022 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
...
بث مباشر مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم

اقرأ أيضا: مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم 2022.. حسب دولتك

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المغرب #كأس العالم #كرواتيا #بث مباشر #كأس العالم 2022 #كاس العالم 2022 #بث مباشر المغرب وأوكرانيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة