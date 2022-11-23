إشادة فلسطينية بموقف لاعبي مصر للكاراتيه برفع علم فلسطين

أشادت الدائرة الرياضية لحركة حماس في فلسطين، بموقف لاعبي منتخب مصر للكاراتيه محمد عشري أبو الخير وعبد الرحمن إيهاب واحمد عاطف برفعهم علم فلسطين، بعد تتويجهم بالمركزين الأول والثاني، في بطولة العالم للكاراتيه (تحت السن) التي أقيمت في سلوفينيا.

وأظهر صور لاعب منتخب مصر برفعهم علم فلسطين في وجه لاعبي الاحتلال على منصة تكريمهم بالميداليات الذهبية والفضية.

وأعربت الدائرة الرياضية، عن عظيم شكرها وتقديرها لهذا الموقف العظيم من لاعبي منتخب مصر الشقيق، ما يؤكد عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري.

وأضافت الدائرة الرياضية أن “هذه الخطوة، تسجل أسماء اللاعبين في قائمة الشرف للرياضيين العرب الذين يسطرون مواقف مشرفة في كل المحافل الدولية؛ تضامنا مع فلسطين، ورفضا للتطبيع مع الاحتلال”.

وأكدت الدائرة الرياضية في حماس، تقديرها لجميع الرياضيين، الذين قدموا مواقف تناصر القضية الفلسطينية وتتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظاهرة تعزز من دور الرياضة في إظهار الصورة الحقيقية للاحتلال ولفت الانتباه لحجم معاناة الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين