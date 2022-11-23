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وكالة الأنباء الإيرانية: (إسرائيل) اغتالت ضابطا بالحرس الثوري في سورية

23 نوفمبر 2022 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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(إسرائيل) اغتالت ضابطا بالحرس الثوري في سورية

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" اليوم الأربعاء، أن عملاء إسرائيليين اغتالوا أمس الضباط في الحرس الثوري الإيراني، داود جعفري، قرب العاصمة السورية دمشق.

ووفقا للوكالة، فإن جعفري هو أحد مستشاري قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني في سورية، وأنه جرى اغتياله بتفجير عبوة ناسفة وُضعت على الطريق قرب دمشق.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني في بيان بأن "الكيان الصهيوني المزيف والمجرم سيتلقى الرد بلا شك".

وكان رئيس جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قد اعتبر أنه توجد ضرورة "لتسريع الخطط العملياتية"، وتعزيز التعاون بين (إسرائيل) والولايات المتحدة الأميركية "ضد إيران ووكلائها في المنطقة"، مشيرا إلى ما وصفه بالمرحلة "الحرجة" في مواجهة "التهديد النووي الإيراني"، بحسب ما جاء في بيان عن جيش الاحتلال، مساء أمس، الثلاثاء.

تصريحات كوخافي جاءت خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مع مسؤولين أميركيين في البنتاغون والبيت الأبيض، في زيارة إلى الولايات المتحدة بدأها يوم الأحد الماضي، وتستمر خمسة أيام، وهي الأخيرة له بمنصبه الذي سيغادره نهاية العام الجاري.

المصدر / وكالات
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