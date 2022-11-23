زياش العائد أمل المغرب في كأس العالم

قامت الدنيا ولم تقعد في المغرب عقب استبعاده من تشكيلة منتخب "أسود الأطلس" بسبب جفاء مع المدرب السابق البوسني وحيد خليلودجيتش. بعد ضغوط جماهيرية كبيرة، عاد نجم تشلسي الإنجليزي حكيم زياش بإقناع من المدرب الجديد وليد الركراكي وسيكون أحد أسلحته البارزة في كأس العالم لكرة القدم في قطر.

أجرى الركراكي الكثير من الحوارات مع حكيم الذي اعتزل اللعب دولياً بسبب خلافه مع المدرب البوسني "أخبرني بما لم يكن يعجبه في فترة الجفاء مع وحيد والأسباب الكامنة وراء ذلك، وأخبرته بالأخطاء التي ارتكبها هو كذلك…".

طاقة إيجابية

أضاف "لم أعده بأي شيء، ما عدا أني أخبرته أني أعوّل عليه، وهذه حقيقة، أريده أن يكون في أفضل مستوياته".

أكّد الركراكي أن نجم الـ"بلوز" يستحق التواجد في مونديال قطر، لامتلاكه طاقة إيجابية "حكيم زياش عاد للمنتخب المغربي لأنه يستحق ذلك، اللاعب يملك طاقة إيجابية، هو يعرفني كيف أعمل وأنا أعرفه أكثر وأعرف طريقة تفكيره، عندما ترى كيف يلعب تقول مع نفسك من الصعب ألا يتواجد في كأس العالم".

يعاني زياش (29 عاما) الأمرين في صفوف فريقه اللندني هذا الموسم أكان مع المدرب السابق الألماني توماس توخل المقال من منصبه أو خليفته الحالي غراهام بوتر، لكن ذلك لا يقلق مدربه "لأنني، أؤمن بإمكانياته وتجربته كواحد من اللاعبين الأساسيين"، مشيرا إلى أنه تواصل معه منذ فترة ليحفزه "هو لاعب كبير ويشتغل بجد، ويستحق أن يكون معنا في قطر.

وأردف قائلا "زياش لديه رجل يسرى قوية ويشتغل مع الفريق بشكل جيد، وأتمنى أن يقدم إضافة للمنتخب".

المصدر / أ ف ب