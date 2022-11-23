غنابري يعول على موسمه الرائع للتعويض

يعوّل المهاجم الألماني سيرج غنابري على المستوى الرائع الذي يقدّمه هذا الموسم مع فريقه بايرن ميونيخ، من أجل محاولة تعويض ما فاته قبل أربعة أعوام حين غاب عن نهائيات كأس العالم بسبب الإصابة.

يمكن القول ان الحظ أسعفه بغيابه عن نسخة روسيا 2018، لأنه تجنب الانتقادات القاسية التي طالت ألمانيا نتيجة خروجها من الدور الأول بفوز واحد وهزيمتين، لتتنازل بذلك عن اللقب الذي أحرزته قبل أربعة أعوام في البرازيل.

واستناداً الى الموسم الرائع الذي يقدّمه مع فريقه بتسجيله 10 أهداف مع 10 تمريرات حاسمة في 23 مباراة في جميع المسابقات منذ بداية الموسم، يدخل ابن الـ27 عاماً الى مشاركته المونديالية الأولى بأفضل وضع ممكن.

الأمر لن يكون سهلاً

وفي مقابلة له مع صحيفة "دوناكوريير" الألمانية، قال غنابري "نحن مدينون بذلك الى المشجعين، لاسيما بعد مشاركتنا الأخيرة في كأس العالم. نريد الفوز باللقب، لكن من الواضح أيضاً أن الأمر لن يكون سهلاً".

وتبدأ الصعوبة بالنسبة لأبطال العالم أربع مرات منذ الدور الأول، إذ أوقعتهم قرعة النهائيات صحبة إسبانيا بطلة 2010 وكوستاريكا واليابان.

ويبدأ فريق المدرب هانزي فليك مشواره القطري الأربعاء بمواجهة اليابان، قبل الموقعة المنتظرة في الجولة الثانية ضد فريق المدرب لويس إنريكي الذي أذل الألمان في آخر مواجهة معهم بسداسية نظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ضمن دوري الأمم الأوروبية.

المصدر / وكالات