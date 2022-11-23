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قتلى وجرحى في إطلاق نار بمتجر في فرجينيا

23 نوفمبر 2022 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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قتلى وجرحى في إطلاق نار بمتجر في فرجينيا

قالت بلدية مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا إن إطلاق نار في أحد متاجر وول مارت في المدينة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أسفر عن سقوط عدة قتلى، وإن المهاجم لقي حتفه.

وكتبت مدينة تشيسابيك على تويتر "تؤكد شرطة تشيسابيك وقوع حادث إطلاق نار أدى إلى سقوط وفيات في وول مارت في سامز سيركل، الشخص الذي أطلق النار لقي حتفه".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى والجرحى ما زال غير واضح، لكن ما لا يزيد عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم.

ولم ترد وول مارت وشرطة تشيسابيك على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

المصدر / وكالات
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