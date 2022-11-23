ألمانيا تبحث عن قلب الهجوم الضائع

في بلاد "المدفعجي" غيرد مولر والهدافين الرائعين يورغن كلينسمان وميروسلاف كلوزه، لا يزال المنتخب الألماني يبحث عن خليفة شرعي لهؤلاء في مونديال 2022 في كرة القدم، ما أجبر المدرب هانزي فليك على استدعاء مهاجمين جديدين إلى تشكيلته.

واعتمد المنتخب الألماني على مهاجم مميّز في كل مرة توّج بها بطلاً للعالم (4 مرات)، بدءاً بهلموت ران صاحب أحد أهداف منتخب بلاده في المباراة النهائية ضد المجر عام 1954 التي عرفت "بمعجزة برن".

أما في الماضي القريب، فبرز كلوزه أفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس العالم مع 16 هدفاً، كما انه الى جانب مولر وكلينسمان يتواجدون في قائمة أفضل ستة مراكز لهذه الفئة.

لكن مع دخول المانيا حلبة الصراع ضد اليابان اليوم، فشل المنتخب في سد الثغرة التي تركها كلوزه وقد بدا الأمر جليا في مونديال روسيا 2018، حيث فقدت ألمانيا لقبها وخرجت بخُفَّي حنين من الدور الأول على الرغم من ان المجموعة كانت في متناولها بتواجد منتخبات السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.

فالمهاجم سيرج غنابري مثلا، ليس متحمساً لشغل مركز قلب الهجوم، وقال في هذا الصدد في مؤتمر صحافي الأحد "الجميع يدرك بأن مركزي المفضل هو وراء المهاجمين، لكني أشعر بالراحة أيضا على الجناحين".

وعما إذا كان يحبّذ شغل مركز اللاعب رقم 9، أجاب مازحاً "قد يكون هذا الأمر خياراً، لكن سينتهي بي الأمر على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين" في حين ان زميله في الفريق كاي هافيرتس لا يحبّذ بدوره شغل هذا المركز.

المصدر / وكالات