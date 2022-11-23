طرق عملية تساعدك على خفض ضغط الدم

رفيف نحلة

هناك عوامل عديدة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ومنها العامل السلوكي المتعلق بنمط حياة غير صحي، والعامل الوراثي؛ حيث يرث الفرد جينات تؤهبه للإصابة. وقد تكون الاصابة ناتجة، أحيانا، عن اجتماع هذين العاملين معا. ويمكن لارتفاع ضغط الدم أن يكون خطيرًا إذا تُرك من دون تشخيص أو علاج، فهو أحد الأسباب الرئيسة للموت المبكر في العالم، ومن المشكلات الآخذة في التفاقم. والجدير ذكره أنّ العلاج بالأدوية يصبح ضروريا حين يعجز الفرد عن رده إلى مستوياته السويّة بشكل طبيعي. غير أن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ومعالجته بشكل طبيعي أمر ممكن، وذلك، من خلال تعديل نمط الحياة في مرحلة مبكرة، وبعد موافقة الطبيب المختص على ذلك بحسب موقع «هيلث».

1 - الحفاظ على وزن صحي

يقول جون بيسوجنانو، مدير عيادة ارتفاع ضغط الدم في المركز الطبي بجامعة روتشستر: «إن إنقاص الوزن من أكثر الوسائل فعالية لضبط ضغط الدم». ويضيف: «بمجرد أن يزيد مؤشر كتلة الجسم عن 25- 28 نقطة، فإن التخلص من الكيلوغرامات الزائدة سيحدث فرقًا كبيرًا في العلاج».

2 - التعرُّق

يجب أن يمارس معظم الأصحاء 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيا، وأن يضيف أولئك الذين يعملون على خفض ضغط دمهم 40 دقيقة من النشاط عالي الكثافة ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا، بحسب جمعية القلب الأميركية. ويقول الدكتور بيسوجنانو: «يمكنك القيام بأي نشاط يجعلك تتعرق كيما تواظب عليه من دون فشل، كارتياد صالة الألعاب الرياضية ساعة من الزمن يوميا أو المشي أو الهرولة أو الركض».

3 - تقليل الملح

يتناول معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم كميات عالية من الملح تتخطى الإرشادات الغذائية. إذا كنت واحدًا من هؤلاء، فإن تقليل كمية الملح من طعامك إلى الحد الموصى به، والبالغة 2300 ملغ (حوالي ملعقة صغيرة) يوميًا قد يُحدث فرقًا كبيرًا في مستويات ضغط الدم، بل يُفضّل ألا يتخطى الحد اليومي 1500 ملغ بحسب جمعية القلب الأميركية.

4 - اتّبع حمية داش

للتأثير أكثر في مستويات ضغط الدم، جرّب نظام DASH الغذائي المعروف، أيضا، باسم الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم. ستقلل الملح في هذه الخطة، لكنك ستكثر، في المقابل، من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

وبحسب اختصاصية أمراض القلب نييسا غولديرغ فإنه «يمكن لنظام DASH الغذائي أن يخفض ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في مقياس ضغط الدم) من 8 إلى 14 نقطة»،. تقول نييسا: «نظام داش الغذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، وكل ما يسهم في خفض ضغط الدم».

5 - استهلك البروبيوتيك بانتظام

في مراجعة بحثية سابقة لاحظ الأشخاص الذين تناولوا البروبيوتيك - وهي البكتيريا الصحية الموجودة في الزبادي والأطعمة المخمرة الأخرى - انخفاض ضغط الدم الانقباضي لديهم بمعدل 3.6 نقاط، وانخفاض ضغط الدم الانبساطي بمعدل 2.4 نقطة، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوه. ثم، إن أولئك الذين تخطى لديهم ضغط الدم 130/85 هم الذين شهدوا أكبر انخفاض، وكذا أولئك الذين تناولوا مكملات البروبيوتيك أو تناولوا أطعمة بروبيوتيك مدةً تزيد على الشهرين. والجدير ذكره في هذا المجال أن ضغط الدم الذي يزيد على 120/80 ملم زئبق يعدّ مرتفعا.

3 نصائح ضرورية

◄ لا تستهلك من الملح أكثر من ملعقة صغيرة يومياً

◄ مارس التمارين عالية الكثافة من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً

◄ استهلاك المواد الغنية بالبروبيوتيك يقلل من ضغط الدم

المصدر / وكالات