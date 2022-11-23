الطقس: أجواء خريفية ولا تغيير يطرأ على الحرارة

يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، تشتد خلال ساعات الليل وتمتد إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

والجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

والسبت المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء لتستقر الاجواء خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين