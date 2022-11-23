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القانوع: عملية القدس النوعية هي نتاج جرائم الاحتلال

23 نوفمبر 2022 . الساعة 08:06 بتوقيت القدس
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مشهد من مكان وقوع الانفجار

باركت حركة حماس، اليوم الأربعاء، لشعبنا الفلسطيني وأهلنا في مدينة القدس المحتلة العملية البطولية النوعية في موقف الباصات.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، إن العملية تأتي في إطار الرد المستمر على اقتحام المسجد الأقصى وتهويده ومحاولات تقسيمه.

وتابع، "عملية القدس هي نتاج جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا  والمسجد الأقصى وتؤكد من جديد وبالدليل القاطع أن الإرهاب الإسرائيلي، لن يقابله إلا مزيد من العمليات البطولية بتنوع الوسائل ومختلف المناطق".

وأكد القانوع أن الاحتلال  اليوم يجني ثمن جرائمه وعدوانه بحق شعبنا والمسجد الأقصى وهو ما حذرنا منه مراراً ألا يصمت شعبنا أمام ذلك وسينفجر غضب الأقصى ويتدحرج في كل المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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