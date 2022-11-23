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بالصور قتيل و19 إصابة بانفجارين متزامنين بالقدس المحتلة

23 نوفمبر 2022 . الساعة 07:55 بتوقيت القدس
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حافلة تعرضت لانفجار أدى لإصابات في صفوف المستوطنين

قُتل مستوطن إسرائيلي وأُصيب 19 آخرين، في انفجارين متزامنين وقعا اليوم في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أنّ الانفجار الأول كان عبوة ناسفة وُضعت في حقيبة قرب محطة الحافلات المركزية بالقدس المحتلة.

ووِفق المصادر الإعلامية العبرية فإنّ اثنين من الإصابات هم في حالة خطيرة، و1 متوسط، و4 إصابات طفيفة.

ولاحقًا أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إصابة إسرائيليَّين اثنين بانفجارٍ ثان قرب مفرق "راموت" في القدس وملابسات الحدث قيد التحقيق.

وفي السياق أعلنت شرطة الاحتلال رفع حالة التأهب في جميع أنحاء القدس، فيما أغلقت جميع محطات الحافلات في المدينة المحتلة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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