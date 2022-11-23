زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب تركيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا شدته 6 درجات ضرب منطقة غرب تركيا، فجر اليوم الأربعاء، وشعر بها سكان مدينة إسطنبول والولايات المجاورة.

وحدد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي مركز الزلزال على بعد 170 كلم شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" إن الزلزال وقع في الساعة 04:08 بالتوقيت المحلي في قضاء غول ياقا بولاية دوزجة، على عمق 6.81 كيلو متر تحت سطح الأرض.

ولم تصدر أي بيانات رسمية تركية حول تسجيل خسائر جراء الزلزال.

ونشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تغريدة على "تويتر" أكّد فيها عدم ورود أنباء في الحال عن خسائر في الأرواح.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً هو من بين الأعلى في العالم.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة منطقة إلازيغ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً.

وفي نوفمبر من العام نفسه، ضرب زلزال قوي بقوة 7 درجات بحر إيجه، مما أسفر عن مقتل 114 شخصاً وإصابة أكثر من الف آخرين بجروح.

المصدر / وكالات