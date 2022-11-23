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الفاتيكان يستعين بأطباء نادي أتلتيكو مدريد لعلاج ركبة البابا

23 نوفمبر 2022 . الساعة 02:17 بتوقيت القدس
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بابا الفاتيكان

استدعى الفاتيكان رئيس الخدمات الطبية في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لمساعدة البابا فرنسيس المولع بكرة القدم في معالجة مشكلة في ركبته حدّت من قدرته على المشي.

وقال خوسيه ماريا فيالون لإذاعة "كوبي" الإسبانية إنه كان ضمن مجموعة من المتخصصين الذين استدعتهم سفارة الفاتيكان في إسبانيا والأساقفة الإسبان لمقابلة البابا في الفاتيكان.

وقال فيالون: "إنه لشرف كبير أن يكون لدي هذا المريض وهي مسؤولية خاصة لأنه شخصية عالمية".

وتابع: "لديه شخصية رائعة، هو بحال جيدة، إنه رجل ممتن للغاية، ودود للغاية ولطيف للغاية. كما أنه يحب كرة القدم وتمكنا من التحدث عنها".

وأضاف فيالون أن البابا البالغ 85 عامًا يعاني من التهاب المفاصل الذي يسبب تورمًا في المفاصل ويحد من حركته.

قال الطبيب: "أعتقد أنه لطيف للغاية وربما عنيد للغاية بمعنى أن هناك خيارات جراحية لا يريد الخضوع لها. سيوافق فقط على العلاج التحفظي".

ورأى صعوبات إضافية في علاج البابا لأن جدول أعماله المزدحم يصعّب القيام بعلاج طبيعي أو تمارين إعادة التأهيل بانتظام، مضيفًا: "لكن أنا متفائل بإمكانية مساعدته".

اضطر فرنسيس إلى إلغاء أو تقليص أنشطته خلال العام الماضي بسبب ألم في ركبته اليمنى.

ولد فرنسيس في بوينس آيرس، وهو مشجع مخلص لنادي سان لوريسو وكان يحب أن يلعب كحارس مرمى في شبابه.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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