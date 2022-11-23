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الاحتلال: مقاومون يختطفون جثمان مستوطن قضى بحادث سير قرب جنين

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الاحتلال: مقاومون يختطفون جثمان مستوطن قضى بحادث سير قرب جنين

23 نوفمبر 2022 . الساعة 01:58 بتوقيت القدس
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المستوطن الدرزي تيران بيرو

قالت مصادر صحفية عبرية، الليلة، إن مسلحين فلسطينيين اختطفوا جثة مستوطن إسرائيلي من سكان "الكرمل"، من مستشفى في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن لقي مصرعه في حادث سير.

ونقلت المصادر عن الناطق باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أن مسلحين اختطفوا جثة الشاب بعد أن تعرض مع زميل له لحادث سير خطير قرب حاجز جلبوع القريب من جنين، وتم نقلهما لمستشفى بالمدينة، حيث تم نقل أحدهما وهو مصاب للمستشفيات الإسرائيلية، في حين اختطف المتوفى من قبل المسلحين.

وأوضحت المصادر أن القتيل هو المستوطن الدرزي تيران بيرو ، 18 عاما، والذي دخل منطقة جنين وأصيب بجروح قاتلة في حادث سيارة، ونقل إلى مستشفى في جنين وتوفي هناك، حيث تم اختطاف جثمانه.

المصدر / وكالات
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