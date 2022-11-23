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شركة سيارات صينية تبدأ بيع سياراتها الكهربائية في (إسرائيل)

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شركة سيارات صينية تبدأ بيع سياراتها الكهربائية في (إسرائيل)

23 نوفمبر 2022 . الساعة 00:57 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

بدأت شركة تصنيع السيارات الصينية ليب موتور في بيع السيارات الكهربائية في (إسرائيل) من خلال وكالة مترو موتور الإسرائيلية لبيع السيارات، جاء ذلك خلال حفل أقيم في مدينة (تل أبيب) الساحلية وسط فلسطين المحتلة.

وتم خلال الحفل تقديم طراز (تي 03) الكهربائي الذي سيباع بحضور مندوبي شركة ليب موتور الصينية.

يذكر أن سيارة (تي 03) هي سيارة كهربائية بمدى قيادة يصل إلى 280 كيلومترا، وبسرعة قصوى 140 كيلومترا في الساعة، وبطارية بسعة 41.27 كيلووات للساعة، وشحن سريع من 30 % إلى 80 % في 36 دقيقة فقط.

وتأسست شركة ليب موتور في عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين.

المصدر / وكالات
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#الصين #سيارات كهربائية #اقتصاد #ليب موتور #مدينة هانغتشو

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