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الاحتلال يفرج عن والدة الأسير عدي مناصرة

23 نوفمبر 2022 . الساعة 00:26 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن والدة الأسير عدي مناصرة من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أفرجت عن والدة الأسير عدي مناصرة من جنين، بعد اعتقالها ظهر اليوم خلال زيارتها لابنها في سجن مجدو.

وتعاني والدة الأسير (67 عاما) من أمراض مزمنة، منها السّكري، والضّغط إضافة إلى مشاكل مزمنة في القلب، وهي بحاجة لرعاية صحية حثيثة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير عدي مناصرة في تاريخ السادس من أيلول 2022، وما يزال موقوفًا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تعتقل قرابة الخمسة آلاف أسيرة وأسير داخل السجون وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية.

المصدر / وكالات
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