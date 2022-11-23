استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة "16 عاما" متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين استهدفوا بوابل من الرصاص قوة من جيش الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية عبر شارع القدس.

ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الذين أشعلوا الإطارات المطاطية في شارع عمان، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز.

وفي وقت سابق وصلت 5 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، من بينها إصابة حرجة جدا في القلب، وأخرى حرجة في البطن مع خروج الأمعاء، و3 إصابات مستقرة بقنبلة صوت في الرأس، ورصاصة في اليد، ورصاصة في الساق.

واقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال "مقام يوسف" شرق المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين