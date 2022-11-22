بيان هام لـ"عرين الأسود" .. ماذا قالت فيه؟

أصدرت مجموعة عرين الأسود، مساء اليوم الثلاثاء تصريحًا مقتضبًا، بالتزامن مع خوض المقاومين اشتباكات عنيفة خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وقالت العرين في بيانها، "أيها الشعب العظيم يا نبضنا وتاج رؤوسنا جند العرين الآن يخوضون معركة العز والكرامة معركة وصايا الشهداء معركة العزيزي والنابلسي والوديع جند العرين الآن نزلوا بساحتهم صفا صفا إلى جانب كتيبة بلاطة المظفرة، وانقضوا عليهم من كل مكان من الضاحية من عراق التايه من بلاطة من كل بقعه محيطة بقبر يوسف والمنطقة الشرقية"

وشددت العرين على الاستمرار في التصدي، وأن ليل الاحتلال ومستوطنيه لم ينتهي بعد "وساء ليلهم وساء صباحهم المنتظر وساء صباح المنذرين".

وأضافت "لقد ظنوا وخاب ظنهم انظروا اليهم الآن في مواجه جند لايعلمهم إلا الله والله يحب جنوده وإنا بإذن منتصرون".