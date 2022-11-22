حماس: اشتباكات مخيم بلاطة تعكس بسالة الشباب الثائر في التصدي لقوات الاحتلال

أكّد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، مساء يوم الثلاثاء، على أنّ الاشتباكات الدائرة في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس تعكس بسالة الشباب الثائر في التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة وقدرتهم على إفشال المحاولات المتكررة لاقتحام المدينة.

وقال القانوع، في تصريحٍ صحفي: "إنّ نابلس وجنين ومخيماتها ستظل مدن محرمة على الاحتلال الصهيوني وسيواصل شعبنا ثورته لإفشال مخططات الاحتلال والدفاع عن أرضه".

وأضاف: "أنّ استدامة الاشتباك مع الاحتلال في كل مناطق الضفة الغربية هو خيار شعبنا وستبقى ضربات الشباب الثائر تلاحق جنود الاحتلال والمستوطنين وتطاردهم في كل مكان".

المصدر / فلسطين أون لاين