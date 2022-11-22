مقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال ومستوطنيه لمدينة نابلس

اقتحت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وأضافت بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم خلال اقتحامهم المنطقة.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر في شارع القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن المقاومين أوقعوا قوات وآليات الاحتلال بحقل من النيران واستهدفوها بصلياتٍ كثيفة من الرصاص بشكل مباشر في شارع القدس بنابلس.

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات المسلحة مستمرة مع قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس".





المصدر / فلسطين أون لاين