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بث مباشر مباراة أستراليا وفرنسا
22 نوفمبر 2022 . الساعة 20:52 بتوقيت القدس
بث مباشر مباراة أستراليا وفرنسا في استاد الجنوب في الوكرة.
المصدر / فلسطين أون لاين
#فرنسا
#أستراليا
#كأس العالم
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