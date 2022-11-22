"الديوك" ينقضون على أستراليا بـ4 أهداف لواحد

تمكن المنتخب الفرنسي لكرة القدم من اقتناص أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات على حساب المنتخب الأسترالي، بهزيمته بأربع أهداف لهدف.

افتتح التسجيل المنتخب الأسترالي عند الدقيقة 9 عن طريق اللاعب كريغ غودوين.

وعاد منتخب الديوك ليعادل النتيدة في الدقيقة 27 بواسطة لاعبه أدريان رابيو.

وعند الدقيقة 32، تمكن اللاعب أوليفييه جيرو من إحراز هدف التقدم لفرنسا، وانتهت بعدها أحداث الشوط الأول للمباراة.

بعد 20 دقيقة من انطلاق صافرة الشوط الثاني، تمكن الدولي الفرنسي لاعب فريق باريس سان جيرمان كليان امبابي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة الـ68

وعاد جيرو مجددًا عند الدقيقة الـ71 ليسجل الهدف الشخصي الثاني والرابع لفرنسا التي اختتمت المباراة بأربع أهداف لهدف يتيم من الفريق الأسترالي.

وبهذه النتيجة ينفرد المنتخب الفرنسي بصدارة المجموعة الرابعة "D"، مقابل نقطة لكل من تونس والدانمارك، فيما تجمد رصيد أستراليا بصفر نقطة في المركز الأخير.

المصدر / فلسطين أون لاين