ميسي يتحدث عن خسارته أمام السعودية

وصف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخسارة التي مني بها منتخب بلاده اليوم أمام نظيره السعودي في بداية مشوار المنتخبين في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 بأنها "ضربة قاسية" و"هزيمة مؤلمة" .

وقال ميسي، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة:" إنها ضربة قاسية جدًا للجميع، لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة، وبالتأكيد الخسارة لها أسبابها".

وأضاف: "يجب أن نستعد لما هو قادم، لا بديل أمامنا سوى الفوز، والمسؤولية تقع علينا لتحقيق ذلك".. مشيرا إلى أنه "لا أعذار للخسارة. يجب أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى. هذه المجموعة من اللاعبين قوية وقد أثبتت ذلك، لم نخسر منذ فترة طويلة، والآن علينا أن نظهر قوتنا وصلابتنا".

وتابع أفضل لاعب في العالم 7 مرات:" إنه الوقت كي نكون أكثر تعاضداً من أي وقت مضى وعلينا أن نعود إلى الأساسيات وإلى أسلوبنا في اللعب".

وحقق المنتخب السعودي، اليوم، مفاجأة وتغلب على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما لحساب المجموعة الثالثة.

ويلعب منتخب الأرجنتين مباراته الثانية ضد المكسيك يوم السبت المقبل، بينما يواجه المنتخب السعودي نظيره البولندي.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات