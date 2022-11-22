فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بث مباشر مباراة أستراليا وفرنسا

ميسي يتحدث عن خسارته أمام السعودية

إصابة 14 جندياً ومستوطناً في 22 عملًا مقاومًا بالضفة

رسميًّا.. مانشستر يونايتد يفسخ تعاقده مع كريستيانو رونالدو

حماس: شعبنا سيقف في وجه مخططات الاحتلال الاستيطانية بالقدس

سالم الدوسري يدخل التاريخ بعد مباراة السعودية والأرجنتين

تفاصيل المشهد الأصعب في مباراة السعودية!

أولُ تعليقٍ لأمير قطر بعد فوز السعودية على الأرجنتين

داعية إسلامي من غزة يوجه رسالة مهمة إلى أمير قطر

مدرب الأرجنتين: الخسارة أمام المنتخب السعودي أصابتنا بالإحباط

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

حماس: شعبنا سيقف في وجه مخططات الاحتلال الاستيطانية بالقدس

22 نوفمبر 2022 . الساعة 19:44 بتوقيت القدس
...

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أنّ مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس المحتلة لن تُغيّر حقائق التاريخ، وستبقى القدس عاصمة أبدية لفلسطين، مشددًا على أنّ جماهير شعبنا الفلسطيني البطل ستقف في وجه مخططات الاحتلال الاستيطانية، وستبقى ثابتةً تحمي القدس وتُقاوم كلّ سياسات التهويد والتهجير.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "إنّ مواصلة مشاريع التوسع الاستيطاني وبناء الجسور والأنفاق بين القدس والمستوطنات المحيطة بها، وآخرها اعتزام بلدية الاحتلال افتتاح القسم الشمالي من مشروع توسعة ما يُسمّى (طريق الأنفاق)؛ هو جزءٌ من سياسة عدوانية مستمرة تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة، وعزلها عن هويتها الفلسطينية، وتسهيل وصول المستوطنين إليها، في محاولة بائسة لتزييف التاريخ وفرض واقع جديد".

وأكد أنّ القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، ولن تفلح مشاريع الاحتلال وسياساته العدوانية في تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس #القدس المحتلة #حماس 

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة