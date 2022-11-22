حماس: شعبنا سيقف في وجه مخططات الاحتلال الاستيطانية بالقدس

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أنّ مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس المحتلة لن تُغيّر حقائق التاريخ، وستبقى القدس عاصمة أبدية لفلسطين، مشددًا على أنّ جماهير شعبنا الفلسطيني البطل ستقف في وجه مخططات الاحتلال الاستيطانية، وستبقى ثابتةً تحمي القدس وتُقاوم كلّ سياسات التهويد والتهجير.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "إنّ مواصلة مشاريع التوسع الاستيطاني وبناء الجسور والأنفاق بين القدس والمستوطنات المحيطة بها، وآخرها اعتزام بلدية الاحتلال افتتاح القسم الشمالي من مشروع توسعة ما يُسمّى (طريق الأنفاق)؛ هو جزءٌ من سياسة عدوانية مستمرة تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة، وعزلها عن هويتها الفلسطينية، وتسهيل وصول المستوطنين إليها، في محاولة بائسة لتزييف التاريخ وفرض واقع جديد".

وأكد أنّ القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، ولن تفلح مشاريع الاحتلال وسياساته العدوانية في تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين