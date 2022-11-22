سالم الدوسري يدخل التاريخ بعد مباراة السعودية والأرجنتين

قيل عن لاعب الوسط السعودي سالم الدوسري إنه رجل المناسبات الكبيرة، لكن بهدف الفوز الرائع على الأرجنتين الثلاثاء في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، اكتسب لقب رجل المناسبات التاريخية، لمساهمته بإسقاط مرشح قوي لنيل اللقب يضمّ أفضل لاعب في العالم سبع مرات ليونيل ميسي.

في الدقيقة 53 من مواجهة الدور الأول على استاد لوسيل، استقبل اللاعب المكنّى "نيمار الخليج" الكرة على باب منطقة الجزاء من زاوية ضيقة، تلاعب بالدفاع بشكل رائع وأطلق تسديدة جميلة جداً هزّت شباك الحارس إيميليانو مارتينيس.

وضع السعودية في المقدمة 2-1 فحققت "ريمونتادا" لم يحلم الكثير من السعوديين فيها، لتحقق فوزاً هو الأهم في تاريخها بعد خمس مشاركات سابقة في كأس العالم شهدت تأهلها مرة وحيدة إلى الدور الثاني عام 1994 من المشاركة الاولى.

استهلّ ابن الحادية والثلاثين النهائيات، وهو أحد اللاعبين السعوديين القلائل سجلوا في كأس العالم (2018) وكأس آسيا (2019) والألعاب الأولمبية في طوكيو 2021.

كما زار الشباك أيضاً في صفوف ناديه الهلال في كأس العالم للأندية ضد فلامنغو البرازيلي، في نصف نهائي نسخة عام 2019 عندما خسر فريقه 1-3، ثم في مباراة فريقه ضد الجزيرة (6-1) في نسخة عام 2022 من البطولة ذاتها.

ساهم في قيادة الهلال الى لقبين في دوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021، علمًا أنه سجل في النهائي الاول ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

المصدر / وكالات