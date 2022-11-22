تفاصيل المشهد الأصعب في مباراة السعودية!

تعرَّض نجم المنتخب السعودي ياسر الشهراني لإصابة خطيرة خلال مباراة الأخضر ضد الأرجنتين ضمن مباريات كأس العالم 2022 (مونديال قطر).

وأُصيب الشهراني بكسر في الفك وضرر في بعض الأسنان جرّاء اصطدامه مع الحارس محمد عويس.

وجاءت إصابة الشهراني في الوقت بدل الضائع من لقاء الأخضر السعودي مع الأرجنتين الذي انتهى بفوز تاريخي لصالح الأخضر.

وأُصيب الشهراني بسبب اصطدامه مع محمد عويس حارس السعودية في كرة عرضية للمنتخب الأرجنتيني الذي حاول جاهدًا إدراك التعادل.

تأثر محمد العويس بعد إصابة ياسر الشهراني💔pic.twitter.com/3fBaw2vwu7 — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 22, 2022

عندها سقط ياسر على الأرض لعدة دقائق أُصيب فيها الحارس السعودي بالهلع الشديد خوفًا على زميله الشهراني.

وجاء ذلك نظرًا لقوة الاصطدام حيث دخل الحارس بركبتيه في رأس اللاعب.

الأمير #محمد_بن_سلمان يأمر بنقل لاعب المنتخب السعودي #ياسر_الشهراني عاجلًا بطائرة خاصة للعلاج في ألمانيا pic.twitter.com/ChZCdggYxb — Screen Mix (@ScreenMix) November 22, 2022

في حين، طلب الجهاز الطبي من الجهاز الفني إجراء تبديل لعدم قدرة اللاعب على تكملة المباراة التي انتهت بفوز الأخضر.

لذلك أجرى الجهاز الفني للمنتخب السعودي تبديلًا بنزول اللاعب زميله محمد البريك.

وبذلك نجح المنتخب السعودي في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

وتتساءل الجماهير عن غياب النجم ياسر الشهراني عن مباراة السعودية ضد بولندا في 26 نوفمبر الجاري.

واليوم، نجح المنتخب السعودي في قلب تأخُّره بهدف أمام الأرجنتين إلى الفوز بهدفين.

وتقدم التانغو بهدف حمل توقيع نجمه ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

ثم أحرز صالح الشهري هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لمنتخب السعودية من تسديدة رائعة في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

ونجح محمد العويس بفضل تصدياته المُذهلة في الحفاظ على فوز الأخضر، مما سبّب للنجم ليونيل ميسي عقدة كبيرة هو وزملاؤه خلال اللقاء.

وعرض حساب ” الفيفا” على “تويتر” ملخص لتصديات محمد العويس قائلًا “لا يجب أن ننسى، هيا نستعرض أبرز لحظات مباراة السعودية والأرجنتين”.

المصدر / فلسطين أون لاين