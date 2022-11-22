مدرب السعودية: الانتصار على المنتخب الأرجنتيني سيبقى للتاريخ

أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أنّ الانتصار على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف اليوم في مستهل مشوار المجموعة الثالثة من كأس العالم FIFA قطر 2022 سيبقى للتاريخ.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: أُهنّئ اللاعبين على الأداء الرائع الذي قدّموه اليوم، لقد دخلوا التاريخ من خلال فوز سيبقى عالقًا في الأذهان طويلًا، خصوصًا أنه جاء على منتخب بحجم الأرجنتين المرشّح لنيل لقب المونديال والذي لم يخسر خلال سلسلة من 36 مباراة، كما أنه تُوّج بطلًا لكوبا أميركا على حساب منتخبات أخرى كبيرة كالبرازيل.

وأضاف: "طالما وثقت بهؤلاء اللاعبين الذين كانوا دومًا عند حُسن الظن، أشرفت على تدريب المنتخب السعودي منذ فترة ليست بالقصيرة وتعاملت مع مسؤولين واعين لم يحاولوا أن يضعوا أيّ ضغوط على اللاعبين قبيل البطولة".

وشدّد رينارد على ضرورة وضع كل شيء جانبًا، وقال: "احتفلنا لمدة عشرين دقيقة، وهذا يكفي من وجهة نظري الشخصية لأننا مُقبلون على تحديات أخرى"، مشيرًا إلى أنّ الانتصار على الأرجنتين رغم أهميته وتوقيته في استهلال المشوار، لكنه على أرض الواقع لا يكفي للتأهل إلى الدور التالي، على اعتبار أنّ الخسارة في المباراتين القادمتين ستضع المنتخب السعودي خارج البطولة، وبالتالي يصبح /الأخضر/ وكأنه لم يحقق شيئًا، ووجب علينا مواصلة العمل من أجل جعل هذه المشاركة تاريخية أيضًا، لكنّ ذلك يتطلب منّا العمل والتركيز.

وعن تفاصيل المباراة فنيًّا، قال المدرب: "في الحقيقة لم أُعجب بالأداء في الشوط الأول، كنا متراجعين إلى الخلف كثيرًا، وكما أننا لم نُحسن الضغط على المنافس، استقبلنا هدفًا وكانت هناك أهداف ملغاة حسب تقنية الفيديو المساعد /VAR/ ولكن لو سجّل الأرجنتينيون هدفًا ثانيًا لربما أنهوا المباراة، وبالتالي كان علينا أن نبدأ بشكل أفضل، لكن ذلك لا يُقلّل من العمل الكبير الذي قام به اللاعبون الأبطال في الشوط الثاني بعد ردة الفعل الرائعة التي أظهروها.

وختم المدرب: "نلعب كأس العالم في بلد جار، نُكنُّ له كل الاحترام، وقد وقف خلفنا جمهور كبير. أرغب في أن أرى المزيد من الجماهير السعوديّة هنا من أجل مساندتنا، ونحن بدورنا أكدنا منذ البداية أننا جئنا من أجل أن يفخر بنا كلّ الشعب السعودي، وسنبذل قصارى جهدنا لجعل المشاركة الحالية تاريخية كما الانتصار الذي تَحقّق اليوم".

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات