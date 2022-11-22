تعادل بولندا والمكسيك يعزّز فرص السعودية بالتأهل للدور الثاني

تعادل منتخبا بولندا والمكسيك سلبيا، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما على استاد "لوسيل" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022، والتي شهدت فوزا تاريخيا للسعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، يتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 3 نقاط، في حين يتقاسم المنتخبان البولندي والمكسيكي المركز الثاني برصيد نقطة لكل منتخب، وتتذيل الأرجنتين المجموعة دون أي نقاط.

وأهدر الهداف البولندي ونجم برشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء في الدقيقة 58، بعد أن تصدى لها ببراعة الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا (37 عاما)، حارما ليفاندوفسكي من افتتاح رصيده التهديفي في نهائيات كأس العالم.

ويعزّز تعادل بولندا والمكسيك، فرص المنتخب السعودي في حجز إحدى بطاقتي التأهل من المجموعة للدور الثاني، حيث بات بحاجة لتحقيق التعادل في مباراته المقبلة أمام بولندا، يوم السبت المقبل، شريطة فوز الأرجنتين على المكسيك.

المصدر / فلسطين أون لاين