بث مباشر مباراة المكسيك vs بولندا

فلسطين أون لاين

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22 نوفمبر 2022 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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المصدر / فلسطين أون لاين
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#كأس العالم #قطر 2022

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