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بث مباشر مباراة المكسيك vs بولندا
22 نوفمبر 2022 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
المصدر / فلسطين أون لاين
#كأس العالم
#قطر 2022
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