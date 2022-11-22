سبب هجوم الاعلام البرازيلي على حكم مباراة السعودية والأرجنتين

هاجم الإعلام البرازيلي حكم مباراة المنتخبين السعودي والأرجنتيني بعد احتسابه لركلة جزاء للفريق الأمريكي الجنوبي، في المباراة التي احتضنها ملعب لوسيل يوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022، وانتهت بفوز "الأخضر" 2-1.

واحتسب الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر سقوط أحد لاعبي الأرجنتين داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من مدافع السعودية في الدقيقة 8، ليسددها ليونيل ميسي بنجاح داخل الشباك.

وكتب الصحفي فريد كالديرا: "لا يمكن أن تكون ركلة جزاء، تدخل غريب من الـ VAR"، بينما كتبت الإعلامية تانيا إسبينوزا: "أريد أن أرى الأرجنتيين يتحدثون عن الـ VAR الآن".

يذكر أن المنتخب السعودي قلب تأخره بهدف ميسي مع بداية المباراة، وقدم أداءً مميزًا في الشوط الثاني، ليسجل هدفين عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

المصدر / وكالات