فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سبب هجوم الاعلام البرازيلي على حكم مباراة السعودية والأرجنتين

أول تصريح صحفي لحارس مرمى المنتخب السعودي بعد فوزه

"هيئة فلسطينيي الداخل المحتل" تستنكر اقتحام الاحتلال ندوة ثقافية بحيفا

البث المباشر لفعاليات درب لوسيل في كأس العالم 2022

مشهد مميز لأمير قطر ووالده خلال مباراة السعودية والأرجنتين

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

فرحة فلسطينية كبيرة بفوز السعودية على الأرجنتين

مشاهد من فرحة محمد بن سلمان بعد فوز السعودية على الأرجنتين

مشاهد جديدة لعملية فدائية في الخليل من الألف إلى الياء

النائب زعارير: تلبية نداء الفجر في "الإبراهيمي" يؤكد تمسك شعبنا بحقه ومقدساته

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو مشهد مميز لأمير قطر ووالده خلال مباراة السعودية والأرجنتين

22 نوفمبر 2022 . الساعة 17:25 بتوقيت القدس
...

توشح الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير قطر، بالعلم السعودي خلال مباراة الأرجنتين.

ولاقى  المشهد تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مدرجات المباراة.

فيما ظهر والده الشيخ حمد بن خليفة في تفاعل كبير خلال المباراة

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#السعودية #أمير قطر #تميم بن حمد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة