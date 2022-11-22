مشهد مميز لأمير قطر ووالده خلال مباراة السعودية والأرجنتين

توشح الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير قطر، بالعلم السعودي خلال مباراة الأرجنتين.
ولاقى المشهد تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مدرجات المباراة.
فيما ظهر والده الشيخ حمد بن خليفة في تفاعل كبير خلال المباراة
صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يصفق تحية لـ #المنتخب_السعودي عقب فوزه على #الأرجنتين#الصقور #الأخضر #كأس_العالم #قطر2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup#قنوات_الكاس pic.twitter.com/eRMcgolKcn— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى يتوشح بالعلم السعودي خلال مباراة الأرجنتين @SaudiNT @saudiFF #كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xyUPM5Jxku— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
المصدر / فلسطين أون لاين