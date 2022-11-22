مشاهد جديدة لعملية فدائية في الخليل من الألف إلى الياء

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22 نوفمبر 2022 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الخليل #عملية فدائية

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