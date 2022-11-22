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مشاهد جديدة لعملية فدائية في الخليل من الألف إلى الياء
22 نوفمبر 2022 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل
#عملية فدائية
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