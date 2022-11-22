فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مشاهد جديدة لعملية فدائية في الخليل من الألف إلى الياء

النائب زعارير: تلبية نداء الفجر في "الإبراهيمي" يؤكد تمسك شعبنا بحقه ومقدساته

رئيس حماس يهنئ الملك السعودي بفوز منتخبه على الأرجنتين

تعادل سلبي بالشوط الأول بين تونس والدنمارك

أهداف مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

النائب زعارير: تلبية نداء الفجر في "الإبراهيمي" يؤكد تمسك شعبنا بحقه ومقدساته

جدول مباريات اليوم الثلاثاء.. كأس العالم 2022

حماس تطالب الأوروبيين بوقف توقيع اتفاق تبادل بيانات الفلسطينيين مع الاحتلال

دعوات حقوقية للاتحاد الأوروبي للامتناع عن توقيع اتفاق تبادل المعلومات مع الاحتلال

صبري: اقتحام "غليك" للأقصى إمعان في العدوان يستوجب مزيداً من الرباط

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

دعا أهالي الخليل للحشد

النائب زعارير: تلبية نداء الفجر في "الإبراهيمي" يؤكد تمسك شعبنا بحقه ومقدساته

22 نوفمبر 2022 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
...
صلاة الفجر العظيم في إحدى مساجد الضفة (أرشيف)

دعا النائب باسم زعارير إلى تلبية نداء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي الجمعة القادمة، والحشد من كل فج إلى المسجد للتأكيد على حقنا في مقدساتنا.

وقال زعارير إن هذه الدعوات دليل قاطع على تمسك شعبنا بحقه الديني والوطني في مقدساته، وهي دليل على صدق شعبنا وعلو همته.

وأكد على أن تلبية نداء الفجر في "الإبراهيمي" يثبت للعالم أن مغتصب أرضنا ومقدساتنا لا حق له فيها ولا مقام له عليها، ويقيم الحجة على كل متخاذل ومطبع.

وأضاف: "إن شعبنا لا يعول على السياسيين جميعا بل يثق بتأييد الله ونصره، ويعول على إرادته وحيويته".

وتابع: "نثمن عاليًا هذه الدعوات، ونضم صوتنا إلى الداعين لها ونهيب بالمخلصين الصادقين من شعبنا أن يلبوا النداء وأن يتوجهوا من كل فج إلى المسجد الابراهيمي لصلاة الفجر فيه".

وانطلقت دعوات شبابية للحشد والمشاركة في إحياء صلاة الفجر العظيم يوم الجمعة القادمة، 25 من نوفمبر، في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وأكدت الدعوات على ضرورة إقامة صلاة الفجر بالمسجد الإبراهيمي، تحت عنوان “فجر الحشد العظيم”، رداً على التدنيس ومحاولات التهويد، بالتزامن مع ما يتعرض له المسجد من تدنيس ومحيطه من انتهاكات للمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الخليل #المسجد الإبراهيمي #الفجر العظيم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة