كأس العالم FIFA قطر 2022.. المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الدنماركي بدون أهداف في المجموعة الرابعة

تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم مع نظيره الدنماركي بدون أهداف مساء اليوم في أولى مباريات المجموعة الرابعة من نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي جرت باستاد المدينة التعليمية، ليضع نسور قرطاج أول نقطة في رصيدهم في بداية إيجابية لمسيرتهم في المونديال.

وقدّم المنتخب التونسي مباراة قوية المستوى وعالية التكتيك منذ بدايتها وكاد المنتخب يصل للمرمى الدنماركي في أكثر من مناسبة كانت أبرزها في الشوط الأول للاعب عصام الجبالي الذي واجه الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل في انفراد كامل غير أنه أخطاء التقدير وحاول رفع الكرة أعلى الحارس ليُبعدها الأخير ويُنقذ مرمى الدنمارك من هدف.

وبالمقابل تألق الحارس التونسي أيمن دحمان في التصدي لأكثر من كرة لتمضي المباراة بأفضلية تونسية في الشوط الأول من حيث التنظيم الدفاعي وسرعة استرجاع الكرة.

وأظهر لاعبو تونس مستوى عالياً ورحاً قتالية كبيرة في استرجاع الكرات خصوصاً في الشق الدفاعي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وحاول المنتخب الدنماركي التقدم تجاه المرمى التونسي في أكثر مناسبة عن طريق كريستينسن ولكن صلابة الدفاع التونسي بقيادة علي العابدي ومرياح ومنتصر الطالبي حالت دون نجاح المنتخب الدنماركي.

وبالمقابل حاول قائد المنتخب التونسي يوسف المساكني استخدام المهارات الفردية في اختراق دفاع الدنمارك ولكن التسرع حال دون وصوله لمنطقة الجزاء في أكثر من مناسبة، فيما تكرر مشهد إهدار فرصة التقدم بكرة لعصام الجبالي ومثلها ليوسف المساكني ومحمد دراغر، لتنتهي المباراة بتعادل المنتخبين دون أهداف ويضع كل منتخب نقطة في رصيده في أول تعادل يحدث في البطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات