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دعا أهالي الخليل للحشد

النائب زعارير: تلبية نداء الفجر في "الإبراهيمي" يؤكد تمسك شعبنا بحقه ومقدساته

22 نوفمبر 2022 . الساعة 14:33 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعا النائب باسم زعارير إلى تلبية نداء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي الجمعة القادمة، والحشد من كل فج إلى المسجد للتأكيد على الحق الفلسطيني في مقدساته.

وقال زعارير:" إن هذه الدعوات دليل قاطع على تمسك شعبنا بحقه الديني والوطني في مقدساته، وهي دليل على صدق شعبنا وعلو همته".

وأضاف:" أن تلبية نداء الفجر في "الإبراهيمي" يثبت للعالم أن مغتصب أرضنا ومقدساتنا لا حق له فيها ولا مقام له عليها، ويقيم الحجة على كل متخاذل ومطبع، وإن شعبنا لا يعول على السياسيين جميعًا بل يثق بتأييد الله ونصره، ويعول على إرادته وحيويته".

وتابع: "نثمن عاليًا هذه الدعوات، ونضم صوتنا إلى الداعين لها ونهيب بالمخلصين الصادقين من شعبنا أن يلبوا النداء وأن يتوجهوا من كل فج إلى المسجد الابراهيمي لصلاة الفجر فيه".

وانطلقت دعوات شبابية للحشد والمشاركة في إحياء صلاة الفجر العظيم يوم الجمعة القادمة، 25 من نوفمبر، في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وأكدت الدعوات على ضرورة إقامة صلاة الفجر بالمسجد الإبراهيمي، تحت عنوان “فجر الحشد العظيم”، رداً على التدنيس ومحاولات التهويد، بالتزامن مع ما يتعرض له المسجد من تدنيس ومحيطه من انتهاكات للمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #المسجد الإبراهيمي #الفجر العظيم

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