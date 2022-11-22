في مفاجأة من العيار الثقيل.. المنتخب السعودي يهزم الأرجنتين

حقّق المنتتخب السعودي أولى مفاجآت المونديال بفوزه على المنتخب الأرجنتيني المرشح بالفوز ببطولة كأس العالم.

أحرز الهدف الأول في المباراة ليونيل ميسي للأرجنيتن عند الدقيقة التاسعة، وجاء هدف التعادل للمنتخب السعودي عن طريق اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 49، فيما أضاف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 ليدخل المنتخب السعودي التاريخ بهذا الفوز.

وتألق الحارس السعودي محمد العويس في الدفاع عن مرماه وحرم منتخب الأرجنتين من معادلة النتيجة بعد تسديدة قوية من أمام المرمى في الدقيقة الـ63 حولها إلى ركنية.

المصدر / فلسطين أون لاين