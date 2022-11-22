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الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل غربي سلفيت

22 نوفمبر 2022 . الساعة 14:02 بتوقيت القدس
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إخطارات الاحتلال بهدم المنشأت السكنية تتصاعد (صورة أرشيفية)

سلّمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إخطارات بهدم 8 منازل ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح رئيس البلدية إبراهيم عاصي، في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال سلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في 8 منازل، تمهيدا لهدمها، بعضها مأهولة بالسكان، وأخرى قيد الإنشاء في مناطق الرأس، وواد المصالحة، وخلة القرن، بالجهة الشمالية الشرقية للبلدة.

ويتذرّع الاحتلال بأن المنازل والمنشآت التي يخطر بهدمها في مناطق مصنّفة (ج)، التي تقع تحت السيطرة الأمنية الاحتلالية الكاملة.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى"، هدم الاحتلال (27) منزلاً، خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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